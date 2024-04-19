Seri penaltı sonuçları. Fenerbahçe: 2 Olympiakos: 3

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Seri penaltı sonuçları. Fenerbahçe: 2 Olympiakos: 3
Fenerbahçe'yi penaltılarla geçen Olympiakos adını yarı finale yazdırdı

UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Fenerbahçe sahasında Olympiakos ile karşılaştı.

Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadelede sarı-lacivertliler normal süreyi İrfan Can Kahveci'nin 11. dakikadaki golü ile 1-0 önde kapattı.

Toplam skorda durumun 3-3 olması sebebiyle uzatmalara gidilen maçta başka gol sesi çıkmayınca seri penaltı atışlarına geçildi.

Sarı-lacivertlilerde Dominik Livakovic iki penaltı atışını kurtarsada Dusan Tadic, Cengiz Ünder ve Leonardo Bonucci topu filelerle buluşturamayınca Avrupa maceramız sona erdi.

Olympiakos'un yarı finaldeki rakibi ise Aston Villa oldu.

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