Süper Lig heyecanı kaldığı yerden Yeniçağ'da devam ediyor! Maçlar biter bitmez yazacaklar

Trendyol Süper Lig'de futbol heyecanı 33. hafta ile kaldığı yerden devam ediyor.
Maçlar oynanacak Yeniçağ yazarları biter biter yazacak.
İşe haftanın programı:
CUMA
Beşiktaş-Ankaragücü: Gürel Yurttaş. 20.00
CUMARTESİ
İstanbulspor-Karagümrük: Eren Bozdaş, 13.30
Konyaspor-Alanyaspor: Recep Çınar, 16.00
Samsunspor-Adana Demirspor: Mirza Şeker 19.00
Kayserispor-Trabzonspor: Turgay Beşyıldız, 19.00
PAZAR
Başakşehir-Çaykur Rizespor: Eren Bozdaş, 13.30
Antalyaspor-Hatayspor: Volkan Aliakar, 19.00
Galatasaray-Pendikspor: Sedat Kaya, 19.00
Gaziantep-Kasımpaşa: Mirza Şeker, 19.00
PAZARTESİ
Sivasspor-Fenerbahçe: Fatih Saboviç, 20.00
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