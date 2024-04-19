Süper Lig heyecanı kaldığı yerden Yeniçağ'da devam ediyor! Maçlar biter bitmez yazacaklar

Kaynak: Haber Merkezi
Süper Lig heyecanı kaldığı yerden Yeniçağ'da devam ediyor! Maçlar biter bitmez yazacaklar
Süper Lig'de 33. hafta başlıyor.

Trendyol Süper Lig'de futbol heyecanı 33. hafta ile kaldığı yerden devam ediyor.

Maçlar oynanacak Yeniçağ yazarları biter biter yazacak.

İşe haftanın programı:

CUMA

Beşiktaş-Ankaragücü: Gürel Yurttaş. 20.00

CUMARTESİ

İstanbulspor-Karagümrük: Eren Bozdaş, 13.30
Konyaspor-Alanyaspor: Recep Çınar, 16.00
Samsunspor-Adana Demirspor: Mirza Şeker 19.00
Kayserispor-Trabzonspor: Turgay Beşyıldız, 19.00

PAZAR

Başakşehir-Çaykur Rizespor: Eren Bozdaş, 13.30
Antalyaspor-Hatayspor: Volkan Aliakar, 19.00
Galatasaray-Pendikspor: Sedat Kaya, 19.00
Gaziantep-Kasımpaşa: Mirza Şeker, 19.00

PAZARTESİ

Sivasspor-Fenerbahçe: Fatih Saboviç, 20.00

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