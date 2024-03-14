Süper Kupa sahibini buldu

Kaynak: Haber Merkezi
Süper Kupa sahibini buldu
River Plate Estudiantes'i 2-1'lik skorla devirdi, Arjantin Süper Kupası'nı müzesine götürdü.

Arjantin futbolunun zirvesinde yer alan River Plate, nefes kesen bir mücadele sonucunda Estudiantes’i 2-1 yenerek Arjantin Süper Kupası’nın yeni sahibi oldu.

Bu heyecan verici final maçı, Cordoba’nın ünlü Mario Alberto Kempes Stadı’nda gerçekleşti ve futbolseverlere unutulmaz anlar yaşattı.

Maçın ilk dakikalarından itibaren Estudiantes, Javier Correa’nın erken bulduğu golle 1-0 öne geçerek avantajı ele geçirdi.

Ancak River Plate, maçın sonlarına doğru sergilediği müthiş bir geri dönüşle durumu lehine çevirdi.

80. dakikada Zaid Romero’nun talihsiz bir şekilde kendi kalesine attığı golle eşitliği sağlayan River Plate, maçın son anlarında Rodrigo Aliendro’nun kritik golüyle 2-1 öne geçti ve bu skorla maçı tamamladı.

Bu galibiyetle River Plate, Arjantin futbolunun en prestijli kupalarından birini daha koleksiyonuna ekledi ve taraftarlarını sevince boğdu.

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