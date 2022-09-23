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Jorge Jesus hayret etti: Ben böyle bir şey görmedim

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Portekiz basınında çıkan röportajında çarpıcı açıklamalarda bulundu

Haber Giriş: 23 Eylül 2022 Cuma - 12:01
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan Portekiz basınına flaş açıklama

Jorge Jesus hayret etti: Ben böyle bir şey görmedim
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Portekiz basınında çıkan röportajında Fenerbahçe'yle ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

Jesus, Başkan Ali Koç ve yönetimi överken "Transfer döneminde üzerlerine düşeni yaptılar. Bundan sonrası biz teknik ekiple, oyuncularda. Artık başarının sorumluluğu bizde" ifadelerini kullandı. 

Ligde Beşiktaş'la karşılaşacaklarını belirten Portekizli hoca, "Önümüzde kazanılmayı bekleyen bir derbi var. Türkiye’de derbi maçlarının tansiyonu oldukça yüksek. Deplasmana gideceğiz ancak bunun üstesinden gelip kazanarak lig şampiyonluğu yolunda hedefimize adım adım yürümek istiyoruz" dedi.

Jesus, sarı lacivertli taraftarlarla ilgili olarak da şunları söyledi:

"Çalıştığım ülkelerde ve takımlarda tanık olmadığım, tutkulu bir taraftar kitlesi bizi destekliyor. Başarıya aç bir taraftara sahibiz ve deplasmanda bile bizi yalnız bırakmıyorlar. Görev yaptığım ülkelerde ve takımlarda tanık olmadığım, tutkulu bir taraftar kitlesi bizi destekliyor. Ben böyle bir şey görmedim. Fenerbahçe, Türkiye’nin en büyük kulüplerinden biri olsa da uzun süredir başarıya aç, özlem duyan bir taraftara sahibiz. Şu anda takımımızın en büyük itici gücü, tribünlerimiz. Sadece evimizde oynadığımız maçlarda değil, deplasmana gittiğimizde de bizi asla yalnız bırakmıyorlar."  

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