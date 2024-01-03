Fenerbahçe ve Galatasaray gelecek sezon Türkiye Kupası’nda olmayacak. Kenan Çalık açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Tayyip Salih Yılmaz
Fenerbahçe ve Galatasaray gelecek sezon Türkiye Kupası’nda olmayacak. Kenan Çalık açıkladı
Riyad'da Galatasaray ve Fenerbahçe'nin sahaya çıkmayarak büyüyen Süper Kupa krizinde yeni bir iddia ortaya atıldı.

Cumhuriyet'in 100. yılında TFF'nin ısrarla Suudi Arabistan'da Süper Kupa'yı oynatma ısrarı büyük bir rezalete dönüştü.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maça çıkmayarak İstanbul'a geri dönmesi sonrası gözler bundan sonra yaşanacak yaptırımlara çevrildi.

Sözleşmeye göre 40 milyon dolarlık bir tazminat ödenmesi gündeme gelirken TFF'nin konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmaması da skandalın ikinci perdesi olarak yorumlandı.

Gazeteci Yusuf Kenan Çalık ise konuyla ilgili önemli 2 maddeyi gündeme getirdi.

İŞTE ÇALIK'IN AÇIKLAMALARI:

Türkiye’deki futbol talimatına göre Fenerbahçe ve Galatasaray gelecek sezon Türkiye Kupası’nda olmayacak.

Men ediliyorlar. Bu mücadeleye çıkmadığı için.

Kurallar bunu gerektiriyor.

İkincisi tazminat meselesi.

Sözleşmenin nüshasının belirli bir bölümü bana geldi.

Orada da 40 milyon dolardan bahsediliyor. Tazminat olarak.

Bunu da 20 – 20 iki kulübe paylaştırmak istiyor TFF.

Kendi kararları olduğu için çıkamama meselesi

Bu konuda da netlik yok.

Bu konuda netlik olmamasının sebebi de ortak açıklamanın biraz hafif kalması.

Kriz sonrası bu açıklamanın insanları tatmin etmemesinin temel sebebi de sanırım bu.

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