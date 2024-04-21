Fenerbahçe yönetimi faturayı kesti takımdan gönderiliyor

Son olarak UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Olympiakos’a penaltılarda 4-3 kaybederek turnuvaya veda eden Fenerbahçe’de sular durulmuyor.

Başta teknik direktör İsmail Kartal olmak üzere bazı isimler eleştiri oklarının hedefi haline gelirken yönetimden ilginç bir karar geldi.

Sezon başında İsmail Kartal’ın istemesi üzerine Zajc ile sözleşme yenileyen yönetim oyuncunun iyice düşen performansından dolayı bu kararından pişman oldu.

2019 yılında Empoli’den 3.5 milyon euroya transfer edilen Miha Zajc için gelecek her türlü teklif değerlendirmeye alınacak.

Bu sezon Fenerbahçe ile tüm kulvarlarda 20 maça çıkan Zajc 2 gol kaydetti.