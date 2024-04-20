Beşiktaş transferde bombayı patlattı. Milli yıldız imzayı attı

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Beşiktaş transferde bombayı patlattı. Milli yıldız imzayı attı
Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş Ayos Kadın Voleybol Takımı, milli takımın yıldızlarından Saliha Şahin'i renklerine bağladı.

Beşiktaş Ayos Kadın Voleybol Takımı, milli voleybolcu Saliha Şahin'i kadrosuna kattığını duyurdu.
Yapılan açıklamada, "Beşiktaş Ayos Kadın Voleybol Takımımız, 2024-25 sezonu transfer çalışmaları kapsamında smaçör Saliha Şahin ile sözleşme imzaladı." denildi.

SALİHA ŞAHİN KİMDİR?
5 Kasım 1998 tarihinde dünyaya geldi. 186 cm boyundaki smaçör; 2015,16 - 2018-19 sezonunda Karayolları SK'da forma giydi. 2019-20 sezonunda Sarıyer Belediye'sinde, 2019-20-2022-23 sezonlarında Eczacıbaşı Dynavit ve 2023-24 sezonunda ve son olarak Polonya takımı Grupa Azoty Chemik Police'de forma girdi.

Saliha Şahin, Milli Takım formasıyla katıldığı 2015 European Youth Olympic Festival'inde şampiyonluk, 2022 USA Volleyball Cup'ta ikincilik, 2016 European Championships U19'da şampiyonluk, 2017 World Championships U23'te şampiyonluk, 2022 Mediterranean Games'de ikincilik, 2018 Mediterranean Games'de üçüncülük, 2021 Volleyball Nations League'de üçüncülük, 2018 Volleyball Nations League'de ikincilik ve 2023 Volleyball Nations League'de ise şampiyonluk yaşadı.

Şahin, Takım formasıyla katıldığı 2023-24 sezonunda PreZero Grand Prix PLS'de ikincilik, 2023-24 sezonunda Polish Supercup'ta şampiyonluk, 2019-20 ve 2020-21 sezonunda Türkiye Süper Kupa'da şampiyonluk, 2021-22 sezonunda ise Türkiye Süper Kupa'da ikincilik, 2017-18 Türkiye Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde ikincilik, 2020-21 sezonunda Türkiye Kupası'nda ikincilik ve 2021-22 sezonunda ise üçüncülük, 2023-24 sezonunda TAURON Liga'da birincilik, 2021-22 sezonunda CEV Cup'ta şampiyonluk, 2021-22 sezonunda Türkiye Kadınlar Voleybol Ligi'nde üçüncülük ve 2022-23 sezonunda ise ikincilik, 2019-20 sezonunda Club World Championship'te ikincilik ve 2022-23 sezonunda üçüncülük, 2022-23 sezonunda Champions League'de ikincilik ve en son Grupa Azoty Chemik Police'in Polonya ligindeki şampiyonluğunu yaşadı. Şahin, 2024 Paris Olimpiyatları'nda mücadele edecek milli takımımızın geniş kadrosuna da davet edildi.

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