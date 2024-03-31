Fenerbahçe'de ayrılık

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Fenerbahçe'de ayrılık
Fenerbahçe'de yaşadığı uzun süreli sakatlığın ardından beklentilerin altında kalan Brezilyalı savunmacı Luan Peres'le yollar ayrılıyor.

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.

Sarı lacivertli yönetim, lige verilen arada gözünü transfer çalışmalarına çevirmişti. Kurmaylar yeni sezonda hem gelecek hem de gidecek isimlerle ilgili çalışma başlatmıştı.

Bu doğrultuda Kanarya'da birçok oyuncu hakkında önemli karar alındı. Fenerbahçe'de sezonun bitmesinin ardından gündem yaratacak ayrılıkların yaşanması bekleniyor.

Sarı lacivertlilerde yeni sezonda takımda yer almayacak ilk oyuncu ise belli oldu. Fenerbahçe'nin geçen sezon başında Marsilya'dan 5 milyon 230 bin Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Luan Peres ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Beklentilerin uzağında kalıp bir de sakatlık yaşayan 29 yaşındaki stoperle sezon sonunda yollar ayrılıyor. Brezilya'dan talipleri olan Sambacı futbolcuya bonservisinin verileceği öğrenildi. Luan Peres'in Fenerbahçe ile 2025 yılına kadar kontratı bulunuyordu.

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