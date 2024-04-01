Fenerbahçe 10 günde 1 rekor kırdı. Böylesi hiç olmadı

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Fenerbahçe 10 günde 1 rekor kırdı. Böylesi hiç olmadı
Euroleague'de Fenerbahçe fırtınası esiyor! Bir ay içinde üç rekor kırıldı.

Sarunas Jasikevicius liderliğindeki Fenerbahçe Beko, Avrupa arenasında sağlam adımlarla ilerliyor.

Sarı-lacivertli takımın EuroLeague'deki üçlük rekorunu kırdıktan kısa bir süre sonra, bu kez Nigel Hayes tek bir maçta en yüksek skoru elde eden oyuncu oldu.

THY EuroLeague'de sezonun başında zorlu bir dönem geçiren ve ilk 13 maçında 7 yenilgi alan Fenerbahçe Beko, başantrenör Dimitris İtoudis'in ardından göreve başlayan Sarunas Jasikevicius ile yeniden canlandı. Litvanyalı koçun yönetiminde 19 maçta 14 galibiyet elde eden sarı-lacivertli ekip, şampiyonluk iddiasını güçlendirirken, Avrupa'nın en prestijli basketbol ligine rekorlarla damga vurdu.

1 PUAN FARK

14 Mart'ta Valencia'ya karşı 24 üçlük atarak takım halinde EuroLeague rekorunu kıran Fenerbahçe, ALBA Berlin ile oynadığı maçta ABD'li yıldız Hayes-Davis ile 50 puanlık bir başarıya imza attı. Hayes-Davis, Anadolu Efesli Shane Larkin'in rekorunu bir puan farkla geçti.

Jasikevicius, Hayes için, "Olağanüstü bir başarıya imza attı. Her gün çok çalışan bir oyuncu. Hem Fenerbahçe için hem de Avrupa basketbolu için harika bir geceydi" ifadelerini kullandı.

30 GÜNDE 3 REKOR

* 24 Valencia karşısında, tüm zamanların EuroLeague 3 sayılık basket isabet rekoru.

* 118 Yine Valencia maçında bulduğu 118 sayı ile, EuroLeague kulüp rekoru.

* 50 ALBA Berlin karşısında 50 sayı üreten Hayes, bir maçta en çok sayı atan oyuncu oldu.

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