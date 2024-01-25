Samsunspor'u Kayseri'de durduramadı. VAR kararları maça damga vurdu. Eren Bozdaş yazdı

Trendyol Süper Lig’in 22. Hafta mücadelesinde son haftaların gözde takımı Samsunspor kötü günler geçiren Kayserispor’u konuk etti.

19 Mayıs Stadyumu’nda oynanan mücadeleye konuk ekip hızlı başladı.

Maçın ilk 20 dakikasını domine eden Samsunspor oyununun meyvesini çabuk topladı.

SAMSUN PERDEYİ HIZLI AÇTI

10. dakikada Kayseri orta sahasının sol kanadından serbest vuruş kullanan Zeki Yavru’nun kavisli ortasına kimse dokunamadı. Doğrudan kaleye giden topu Bilal çıkarmak istesede top ağlarla buluştu.

KAYSERİ KENDİNE GELDİ

Karadeniz ekibinin erken bulduğu gol sonrası kendine gelen Kayserispor rakibine üstünlük kurmaya başladı.

Samsun’a oranla topa gittikçe hakim olmaya başlayan Kayserispor takım sık sık sağ kanattan gol şansı aradı.

AZ FARKLA DIŞARIDA

15. Dakikada Sağ çaprazdan rakip ceza sahasına giren Cardoso yakın köşeye sert vursada top az farkla dışarı çıktı.

YİNE OLMADI

23’te Kayserispor’un sol taraftan kullandığı kornerde arka direkte topla buluşan Boa Morte’nin kafa vuruşu üstten dışarı çıktı.

TAIT 2'YE ÇOK YAKLAŞTI

25. dakikada Samsunspor’da ön alan baskısıyla topu alan Ercan Kara Holse’ye şık bir ara pası gönderdi. Şut açısı bulamayan yıldız futbolcunun sol taraftaki Tait’e vermesiyle kaleciyle karşı karşıya kalan Tait’in şutu yandan dışarı çıktı.

VAR GOLÜ İPTAL ETTİ

32’de Kayserispor’da savunmadan atılan uzun ara pası ile savunma arkasında topu alan Boa Morte sağ tarafındaki Cardoso’ya pasını verdi. Topa gelişine vuran Cardoso ağları havalandırsada VAR kontrolü sonrası gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

PENALTI VAR'DAN DÖNDÜ

45’te Samsunspor’un sağ kanattan geliştirdiği atak sonrası topla birlikte içeri girmek isteyen Holse yapılan müdahale sonrası yerde kaldı. Maçın hakemi penaltı noktasını göstersede VAR müdahalenin ceza sahası dışında olduğunu söyleyerek penaltıyı iptal etti.

VAR kararlarının damgasını vurduğu ilk yarı böylelikle 1-0 Samsunspor’un üstünlüğü ile bitti.

İkinci yarıya Kayserispor daha da dominant ve topu kontrol eden bir şekilde başlasada Sarı-kırmızılılar rakip kaleye gitmekte zorlandı.

ERCAN FARKI İKİYE ÇIKARDI

57’de sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Zeki Yavru’nun arka direğe gönderdiği ortada topa kafayla vuran Ercan Kara durumu 2-0’a getirdi.

İKİ TARAFTA SAKİNLEDİ

Ev sahibi ekibin durumu 2-0’a getirmesi sonrası tempo gittikçe düşerken maç orta alanda dönmeye başladı.

İki tarafından rakip kaleye gitmeyi tercih etmediği mücadele son dakikalara kadar önemli bir atak gelişmedi ve maç 2-0 Samsun'un üstünlüğü ile sona erdi.

Samsunspor bu galibiyet ile kendini düşme potasından yukarıya atarken Kayserispor yine kaybetti.