Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike. Tam da Galatasaray puan kaybetmişken

Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de maç öncesi büyük bir risk bulunuyor.

Fenerbahçe'de Alanya 7 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc, Emre Mor ve Willian Arao forma giymesi ve kart görmesi durumunda Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

Sarı-lacivertli ekipte, bir önceki maçta sarı kart gören Attila Szalai ise Alanyaspor maçında cezalı olduğu gerekçesiyle forma giyemeyecek.