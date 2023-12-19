Fenerbahçe'de derbi öncesi büyük sıkıntı

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Fenerbahçe'de derbi öncesi büyük sıkıntı
İsmail Kartal Galatasaray maçı öncesi kırmızı alarm verdi.

10 günde 2 kez Galatasaray'la karşılaşacak Fenerbahçe'de kart alarmı verildi.

Süper Lig'de Kayserispor deplasmanına gidecek sarı lacivertliler, 24 Aralık'ta Galatasaray'ı konuk edecek.

Suudi Arabistan'ın Başkenti Riyad'da oynanacak Süper Kupa finaliyle birlikte Sarı Lacivertliler 2023 yılını bitirecek.

KART SINIRINDALAR
Şampiyonluk yarışına da büyük ölçüde etki edecek bu maçlardan 6 puan ve Süper Kupa ile çıkmayı ve 2024'e yüksek moralle girmeyi hedefleyen Fenerbahçe'de Kayserispor karşısında Miguel Crespo ve İrfan Can Kahveci kart sınırında olması İsmail Kartal'ı kara kara düşündürüyor.

Kayseri maçına Zorbay Küçük'ün verilmesi özellikle sosyal medyada sarı lacivertli taraftarlar arasında tedirginliğe neden oldu.

Fenerbahçe'nin 10 maçını yöneten Zorbay Küçük bu maçlarda sarı lacivertlilere 26 sarı, 4 kırmızı, rakip takımlara ise 18 sarı, 1 kırmızı kart göstermişti.

Galatasaray derbisi öncesi kart sınırında olan İrfan Can'ın durumu merak konusu oldu.

Zorbay Küçük Fenerbahçe'nin maçını yönettiği 5 karşılaşmada İrfan Can'ın 3 sarı, 2 kırmızı kart görmişti.

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