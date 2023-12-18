Fenerbahçe'ye kurulan tuzağı Erman Toroğlu açıkladı

Süper Lig’in ertelenmesi kararı sonrasında TFF yeni fikstürü açıkladı ancak spor kamuoyunda tepkiyle karşılandı.

Erman Toroğlu, A Spor'daki canlı yayında TFF’nin aldığı kararla yeni fikstürün Fenerbahçe’yi zor dura soktunu vurguladı.

Galatasaray’ın yeni fikstürdeki avantajına da kikkat çeken Toroğlu, “Fener’e tuzak gibi bir olay” sözleriyle yine gündem yarattı.

İŞTE TOROĞLU’NUN 90+1 PROGRAMINDAKİ SÖZLERİ

Ben bunu çözemedim. Eğer maçlar oynanacaksa kaydırılarak oynanması lazım. Bazı takımlar çamur yapacak tabii ki.

İÇERİDE OYNAYACAKTI

Şampiyonluğa giden takımlar Fenerbahçe ve Galatasaray. Bu olaylar olmasaydı Fenerbahçe Konya’yla içeride oynayacaktı. Galatasaray ise Sivas ile deplasmanda oynayacaktı.

“ENTERESAN”

Galatasaray içeride Karagümrük ile oynayacak. Enteresan. Son derece yanlış ve hatalı. Kaydırma sistemi yapacaksın.

Ertelenen maçları Salı, Çarşamba, Perşembe oynatacaksın, sonra devam edeceksin. Şu olaya baktığımda tuhaflık var arkadaş.

Galatasaray’a tereyağı, Fenerbahçe’ye acılı Adana olmuş.