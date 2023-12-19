Fenerbahçe şampiyonluk tahmininde Galatasaray’ı geçti

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Fenerbahçe şampiyonluk tahmininde Galatasaray’ı geçti
Avrupa’da yoluna devam eden Galatasaray ve Fenerbahçe’nin şampiyonluk şansları açıklandı.

Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Sparta Prag’la eşleşen Galatasaray’ın şampiyonluk şansını Euro Club Index'in değerlendirmesi yüzde 1 olarak açıkladı.

LIVERPOOL FAVORİ

Organizasyonda şampiyonluk ihtimali en yüksek üç takım ise İngiltere'den Liverpool (%38), Almanya'dan Leverkusen (%12) ve İtalya'dan AC Milan (%7) olarak belirlendi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yer aldığı H Grubu'nu lider tamamlayan Fenerbahçe’nin şampiyonluk şansı ise dikkat çekti.

Değerlendirmedeki verilere göre sarı - lacivertlilerin şampiyonluk şansı yüzde 9 olarak açıklandı.

Kupayı kazanmaya en yakın 3 takım ise İngiltere'den Aston Villa (%25), Fransa'dan Lille (%11) ve İspanya'dan Real Betis (%11) olarak öne çıktı.

İlk 5'te yer alan Fenerbahçe'nin önünde ise %9 ihtimalle İtalya'dan Fiorentina bulundu.

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