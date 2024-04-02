Fenerbahçe'de Olağanüstü Genel Kurul başlayamadı. Şok eden görüntüler

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'de Olağanüstü Genel Kurul başlayamadı. Şok eden görüntüler
Taraftarlar ve üyelerin henüz stada ulaşamaması nedeniyle Genel Kurul toplanamadı.

Art arda yaşanan skandallar sonrası ligden çekilmeyi gündemine alan Fenerbahçe olağanüstü genel kurul için Ülker Stadyumu'nda toplandı.

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Takımını yalnız bırakmamak adına taraftar ve kongre üyeleri stada doğru akarken Kadıköy çevresinde yoğun trafik oluşurken giriş kapılarında büyük yoğunluk oluştu.

Normalde saat 17.00'de başlaması gereken genel kurul taraftarların yoğun katılımı sebebiyle gecikti.

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Kurulun toplanması için tüzük gereği 22.572 üyenin katılım göstermesi gerekirken bu sayının şok edici bir seviyede üstüne çıkılması bekleniyor.

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