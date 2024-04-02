Fenerbahçe'de Olağanüstü Genel Kurul başlayamadı. Şok eden görüntüler

Art arda yaşanan skandallar sonrası ligden çekilmeyi gündemine alan Fenerbahçe olağanüstü genel kurul için Ülker Stadyumu'nda toplandı.
Takımını yalnız bırakmamak adına taraftar ve kongre üyeleri stada doğru akarken Kadıköy çevresinde yoğun trafik oluşurken giriş kapılarında büyük yoğunluk oluştu.
Normalde saat 17.00'de başlaması gereken genel kurul taraftarların yoğun katılımı sebebiyle gecikti.
Kurulun toplanması için tüzük gereği 22.572 üyenin katılım göstermesi gerekirken bu sayının şok edici bir seviyede üstüne çıkılması bekleniyor.
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