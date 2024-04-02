Trabzonspor'un Konya maçı kadrosu belli oldu

Kaynak: AA
Trabzonspor'un Konya maçı kadrosu belli oldu
Trabzonspor; yarın oynayacakları maç için Konya'ya hareket etti.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yarın deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını tamamlayarak Konya'ya gitti.

Türk Hava Yolları'na (THY) ait özel bir uçak ile saat 16.30 sıralarında Konya'ya hareket eden bordo-mavililerin kafilesinde 22 futbolcu yer aldı.

Onuachu ve Mehmet Can Aydın sakatlıkları, Enis Destan ise sarı kart cezası nedeniyle kafileye dahil edilmedi.

Trabzonspor'un, Konyaspor kamp kadrosu şöyle:

"Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Onuralp Çevikkan, Filip Benkovic, Rayyan Baniya, Stefano Denswil, Joaquin Fernandez, Thomas Meunier, Eren Elmalı, Arif Boşluk, Berat Özdemir, Batista Mendy, Kerem Şen, Umut Güneş, Enis Bardhi, Göktan Gürpüz, Taxiarchis Fountas, Nicolas Pepe, Edin Visca, Trezeguet, Mislav Orsic ve Umut Bozok."

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