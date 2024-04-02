Fenerbahçe'nin Süper Kupa kararı ortaya çıktı. Ünlü gazeteci kongre başlamadan açıkladı

Fenerbahçe'nin binlerce taraftarının Kadıköy'de toplandığı özel günde, kongrenin başlangıcı taraftarların stadyuma girişinin uzun sürmesi sebebiyle biraz ertelendi.

Büyük bir kalabalığın toplandığı Kadıköy'de kongre öncesi canlı yayında yorumlarda bulunan Sports Digitale'in yorumcusu Yağız Sabuncuoğlu, kritik açıklamalar yaptı.

Sabuncuoğlu, "Fenerbahçe üyelerinden Süper Kupa Finali’ne ya çıkmama ya da U19 takımıyla birlikte gidilmesi kararı bekliyorum. Bu maça çıkılmazsa otomatik olarak Ziraat Türkiye Kupası’ndan da men edilecek. Fenerbahçe bunu göze aldı" ifadelerini kullandı.