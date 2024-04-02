Ali Koç'a dev sürpriz. Bir anda ortaya çıktı

Fatih Saboviç
Ali Koç'a dev sürpriz. Bir anda ortaya çıktı
57. doğum gününü kutlayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç için statta dev bir pankart açıldı.

Fenerbahçe'nin tarihi genel kurulunun yapıldığı 2 Nisan tarihi aynı zamanda Başkan Ali Koç'un da doğum günü...

2 Nisan 1967 tarihinde doğan Başkan Ali Koç bugün 57. yaş gününü kutluyor.

Kongrenin sorunsuz geçmesi için yoğun çaba harcayan, tribünlerdeki üyelerle tek tek ilgilenen Ali Koç büyük sürpriz yapıldı.

Tribünde bir anda açılan pankatta, ''Yolu Sen Çizdin Ali Koç; Birlikte Yürüyeceğiz Sonsuza Kadar'' yazıyordu.

Bu pankartın görülmesiyle birlikte statta büyük bir coşku yaşandı.

Stat Başkan Ali Koç'a yönelik tezahüratlarla inledi.

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