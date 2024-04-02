Ali Koç Aziz Yıldırım'a ateş püskürdü. Trabzonspor derbisinde kurulan tuzağı açıkladı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Ülker Stadyumu'nda düzenlenen Olağanüstü Genel Kurul'da açıklamalarda bulunuyor.

Trabzonspor derbisinde yaşananları bir bir açıklayan Ali Koç Trabzon Valisi Aziz Yıldırım ve Trabzon Emniyet Müdürü'ne gerekli önlemleri almadıkları nedeniyle sitem etti.

"Değerli kongre üyelerimiz, Türkiye'nin en büyük ailesi Fenerbahçe'nin sevgili mensupları, karşımda gördüğüm pankartlar beni ve arkadaşlarımı duygulandırdınız. Zaten dik durduk, eğilmedik sıkıntı buradan doğuyor. Teşekkür ediyorum, bence pankartı kaldıralım. Tüylerim diken diken oluyor"

"Olağanüstü bir kongreye, olağanüstü olağanüstü olağanüstü katılım. İşimiz çok, anlatacağımız ve konuşacaklar çok. Olağanüstü diyorum, Olağanüstü Genel Kurul olduğu için değil. Mübarek Ramazan ayında çok kısa süre içinde tribünleri bu şekilde doldurmanız olağanüstü. Bu sayıyı yakalayamamamızı isteyen düşmanlarımız vardı. Bu katılımla düşmanı, trolleri boşa çıkardınız. Helal olsun size."

"Camia olarak uzun yıllardır hukuki, ekonomik, sosyal birçok alanda ağır bir mücadeleyi sürdürmek zorunda bırakıldık. Zaten bugün burada, bu şekilde bulunmamızın sebebi de pervasızca ve namertçe emeğimizin ve hakkımızın gasp edilmesinin karşı sürdüreceğimiz mücadelenin yöntemini ve olası sonuçlarını değerlendirmek ve kararlaştırmak için buradayız."

"Dik durmadık, eğilmedik! Sıkıntı da buradan doğuyor! Son maçımızda Trabzonspor ile, dünyanın hiçbir normal ülkesinde tamamlanmasına izin verilmeyecek bir maçı, bir kez daha oynamak zorunda bırakıldık. Daha evvel, birçok kez yaşadığımız gibi, bir kez daha planlı bir organizasyonla emeklerimiz çalınmaya teşebbüs edildi. Korkarım bunlar sezon sonuna kadar devam edecektir. Bu yaşananlar, birazcık vicdanı olan herkesi rahatsız edecek boyuttadır. Ne sesimizi duyan var, ne utanan, ne sıkılan! Bugün burada olağanüstü toplanmamızın sebebi sadece o maçta yaşananlar değil, çok daha fazlasıdır. Son maçlarda kaybettiğimiz 3 şampiyonluk, sözde şike kumpası, kirli ittifaklarla şampiyonluklarımızın çalınması, saha içinde insanları çıldırtan kararlar, TFF ve kurullarının çifte standart yaptırımları, başarı için her yol mübah anlayışı ile kin ve nefret kusan bazı rakipler ve saymakla bitmeyecek birçok olay. Bizlere artık yeter dedirtti. Gerçek anlamda yeter, o bildiğiniz yeter değil!"

"Biz camia olarak bana göre akıl almaz bir sabır gösterdik. Sağduyu ile yıllarca bize yapılan haksızlıkları haykırdık. Ülkemizi planlı bir şekilde, daha önce de yaptıkları gibi futbol üzerinden kaosa sürüklemeye çalışanlar var dedik ve diyoruz ancak ne sesimizi duyan var ne utanan ne sıkılan! Kısacası dünyanın hiçbir ülkesinde yaşanmamış, yaşanmayacak ve yaşanmasına izin verilmeyecek anormalliklere ve haksızlıklara 20 yıldır maruz bırakıldık. Bu duruma tepki göstermemek, hayatın olağan akışına aykırı. Onun için bugün buradayız."

"Trabzonspor maçında yaşadıklarımıza değinmek istiyorum. Bu bardağı taşıran son damla olmuştur. Maç sonrasında yaşananlar organize ve planlı bir şekilde gerçekleşmiştir. Bu herhangi bir futbol maçında yaşanan olaylardan ibaret değildir."

"Açık ve net söylüyorum, bu duruma göz yumulmuş ve müsaade edilmiştir. Böyle düşünüyoruz çünkü gergin geçeceği belli bir maçta valilik ve emniyet müdürlüğü gereken güvenliği sağlayamamıştır. Bugün genel kurul toplantısındayız, İstanbul Emniyet Müdürlüğü çok daha iyi bir güvenlik tedbiri almıştır!"