Fenerbahçe'de seçimi kimin kazanacağını açıkladı

Fenerbahçe bugün başkanını seçiyor…

Ya Ali Koç, ya da Aziz Yıldırım Fenerbahçe’de başkanlık koltuğuna oturacak iki güçlü isim…

Açık konuşmak gerekirse, ibre Ali Koç’a dönmüş durumda…

Hem de yüzde 70’lerle Ali Koç kazanacak gibi duruyor…

İtiraf etmek gerekirse, iki başkan adayı da Fenerbahçe kulübüne maddi ve manevi dokunuşlar yaptılar…

Bu konuda herkes hem fikir…

Bugün Fenerbahçe genel kurul üyeleri, sandığa giderek, duygularının değil, mantıklarının doğrultusunda oy kullanacaklar…

Fenerbahçe’de kimin kazanacağı değil, Fenerbahçe’nin kazanacağı bir genel kurul olmasını arzuluyor, sarı lacivertli genel kurul üyeleri…

Sanırım o doğrultu da gönül rahatlığı ile sandığa gidecekler…

Habertürk’deki “ne şiş yansın, ne kebap” buluşmasına rağmen…

Ben Ali Koç’un yerinde olsaydım, Aziz Yıldırım’ı kesinlikle bir televizyon kanalında düelloya davet etmezdim…

Niye mi?

Aziz Yıldırım’a oy verecek delegeler bile saflarını değiştirmiş ve bunu da milyonların önünde haykırmışlarsa, televizyona çıkmak gereksiz bir buluşmaydı…

Zaten maça 1-0 önde başlamış olan Ali Koç, skoru daha da artırmak yerine, televizyona çıkarak sadece skoru korudu…

Bu duruşuyla Aziz Yıldırım’ı parlattı…

Televizyondaki buluşma sandığa yansır mı?

Sanmıyorum, yukarıda da dediğim gibi Ali Koç, yüzde 70’lerle seçimi kazanır.

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DİĞER BRANŞLARDA ÖRNEK KULÜP

Fenerbahçe kulübü gerçekten ülke sporunun en önemli kulüplerinden birisi…

Sadece futbol değil, diğer branşlarda da ülkemizi uluslararası organizasyonlarda başarı ile temsil eden, en kıymetli spor kulüplerimizden birisi…

Neden mi?

Önümüzde önemli bir Paris Olimpiyat Oyunları var…

Türkiye, Paris’e 80’in üzerinde sporcu ile gidecek…

Bu 80 sporcunun kaç tanesi Fenerbahçeli biliyor musunuz?

Tam tamına 15 sporcu hem ülkemizi, hem de Fenerbahçe’yi Paris Olimpiyatları’nda temsil edecek…

Fenerbahçeli değilim, ama Fenerbahçe kulübünün futbol dışındaki branşlara verdiği desteği veya önemi de alkışlıyorum…

Fenerbahçe’nin bu 15 sporcusundan bazıları altına, bazıları gümüşe, bazıları da bronza uzanacak sporcular…

Fenerbahçeli Ersu Şaşma sırıkla atlamada en yükseğe çıkmak için ter dökecek…

Boksta 8 kota kazan Türkiye’nin 4 sporcusu Fenerbahçe’den…

Busenaz Sürmeneli, Buse Naz Çakıroğlu, Hatice Akbaş ve Samet Gümüş…

Türkiye bu sporculardan kesinlikle madalya bekliyor…

Ve bunlar Fenerbahçe kulübünün sporcuları…

Yüzmede dünya şampiyonasında 1500 serbestte final yüzen Kuzey Tunçelli Fenerbahçe’nin havuzdaki gururu olmak için kulaç atacak… Voleybolda Eda Dündar Erdem ile Melissa Vargas, daha doğrusu filenin sultanları Paris’te takım arkadaşları ile madalya avına çıkacaklar…

Türkiye, yelkende 8 kota kazandı, bu 8 kotanın sadece birisi Galatasaraylı Ecem Güzel, diğer 7 sporcu Fenerbahçeli…

Yiğit Yalçın Çıtak, Merve Vatan,Derin Atakan, Alican Kaynar, Beste Kaynakçı, Lara Nalbantoğlu ve Deniz Çınar, rüzgarın da gücünü kullanarak hem Türkiye, hem de Fenerbahçe için madalya savaşı verecekler…

Kürekte ise Türkiye bir kota kazanmış…

Kiminle mi?

Fenerbahçeli Elis Özbay ile…

23 yaş altında dünya şampiyonu olan Elis Özbay, Paris’te madalya kazanmak için, var gücüyle asılacaktır küreklere.

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Fenerbahçe kulübünün sadece futbolda değil, diğer branşlarda da ülkemiz sporuna verdiği desteği, özellikle de Ali Koç’un bu konuda son derece duyarlı olmasını önemsiyorum…

Cumartesi günü takip ettiğim kadarıyla da Ali Koç büyük bir aksilik olmasa, güven tazeleyecek, dolayısıyla da kazanan sadece Fenerbahçe değil, Türk sporu olacak…

Bu arada diğer kulüplerimizi de zikretmek gerekirse, Ankara ASKİ’nin de 8 sporcusuyla Paris Olimpiyatlarında hem Ankara Büyükşehir Belediye’sini hem de Türkiye’yi temsil edeceğini unutmamak lazım…

Türkiye’ye madalya kazandıracak sporcuları bünyesinde barındıran ASKİ’nin de boksta Tuğrulhan Erdemir ve Kaan Aykutsun ile güreşte ise Taha Akgül, Rıza Kayaalp, İbrahim Çiftçi, Demirhan Yavuz, Ali Cengiz, Enes Başar, Buse Tosun Çavuşoğlu gibi güreşçilerle madalya kovalayacak…

Milli takımlara sporcu veren diğer kulüplerimiz de umarım, Fenerbahçe’nin yaptığı gibi, diğer branşlara önem verirler de, Türk sporuna katkı sunarlar.