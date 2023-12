Fenerbahçe TFF'ye gönderdiği mektubu açıkladı

Sarı-lacivertli ekip, resmi internet sitesinden, Genel Sekreter Burak Kızılhan tarafından TFF'ye yolladığı mektubun detaylarına dair bir açıklama paylaştı.

Yapılan açıklama şu şekilde;

4 Aralık 2023 tarihinde SkySpor Kanalı’nda yayımlanan Youtube programında eski Süper Lig Hakemi Serkan Çınar, Türk hakemliğine ilişkin özenle soruşturulması gereken birtakım açıklamalarda bulunmuştur.



Serkan Çınar, 2018-2019 sezonu Süper Lig’in 32.haftasında görev aldığı Galatasaray-Çaykur Rizespor müsabakasına atıfta bulunarak müsabaka esnasında VAR ile arasında geçen diyalogları ve devamında yaşananları açıklayarak yalnızca bir örnekle Türk hakemliğine ilişkin kronik sorunu bir kez daha gün yüzüne çıkarmıştır.



Serkan Çınar, görev yaptığı müsabaka esnasında VAR tarafından penaltı incelemesi için çağrıldığını ve kendisine izletilen görüntüler ile yayına verilen görüntülerin farklı olduğunu açıklamıştır.



Serkan Çınar’ın müsabaka gözlemcisi ile maç sonunda yaptığı rutin değerlendirme toplantısında, aralarında geçen konuşmaya ilişkin ilgili röportajda Serkan Çınar’ın sarf ettiği aşağıdaki cümle her şeyi tüm gerçekliğiyle ortaya koymaktadır.



"’Evet hocam bu görüntü gösterildi bana’ dedim. ‘Tamam hocam haklısın’ dedi. Ama dışarısı kaynıyor. Ama VAR'daki kendilerini kurtarmak için muhtemelen ikili ilişkilerini kullanarak kamuoyuna, basına bu şekilde ilettikleri için... Gözlemciyi aradım 'Bana şu görüntüyü atar mısınız hakemliğim bitecek. En azından insanlara derdimi anlatabileyim' dedim. 'Atamam Serkancığım, benim de başım yanar' dediler."



Söz konusu müsabakanın VAR hakemleri incelendiğinde Kulübümüzce yapılan birden çok müracaata konu edilen hakemler ile aynı isimler olduğu görülmektedir.



Serkan Çınar’ın açıklamalarından, müsabaka hakemlerinin VAR odasındaki hakemler tarafından manipüle edilerek nasıl müsabaka sonucuna etki ettiği tüm detaylarıyla anlaşılmaktadır.



Her müracaatımızda ısrarla bahsettiğimiz üzere Türk hakemliğini kendi çıkarları lehine kullanan ve ligimizi dizayn etme emelleri barındıran bir grubun bulunduğu iddiası her geçen gün iddiadan ve şüpheden uzaklaşarak bir gerçek haline gelmektedir.



Gelinen noktada; Süper Lig Kulüplerimiz, eski FIFA kokartlı hakemler ve son olarak Serkan Çınar’ın açıklamaları mevcutken hala ciddi bir soruşturmanın başlatılmamış olması kabul edilebilir nitelikte değildir.



Kaldı ki; tüm bu iddiaların belirli hakemler üzerinde yoğunlaşması, skandal niteliğindeki her olayda belirli hakemlerin isimlerinin geçmesi iddialarımızı ispatlar niteliktedir.



Nihayetinde, son aylarda kamuoyunun gündemine gelen ciddi boyuttaki iddialar karşısında Sayın Federasyonunuzun harekete geçmesini, başta Merkez Hakem Kurulu olmak üzere ilgili Federasyon kurullarınca soruşturma süreçlerinin vakit kaybetmeksizin başlatılmasını ve kamuoyuna duyurulmasını talep ederiz.



Saygılarımızla,



Burak Ç. KIZILHAN

Genel Sekreter

Yönetim Kurulu Üyesi



İLGİLİ HAKEMİN AÇIKLAMALARININ TAMAMI:



‘Ben pozisyonu aut verdim, yerimi aldım. Oyuncular da itiraz ediyor, çünkü bir ayak savurma var, vurma var. VAR hakemi, 'Kontrol ediyorum, hücum oyuncusu topa vuruyor, savunma oyuncusu hücum oyuncusunun ayağına vuruyor. Ofsaytı kontrol ediyorum' dedi. Burada iş değişti şimdi. Oyuncular da itiraz ediyor, 'Tamam beyler, çok hızlı gelişti olay biz de kaçırdık' diyoruz. 'VAR hakemi ofsaytı kontrol ediyor, vurma olduğunu söyledi gidip inceleyeceğiz' diyoruz. VAR hakemi çağırdı. Gittik baktık, bir görüntü gösterdiler bana... Dedim ki 'Bu pozisyon için beni niye çağırdınız, ne gördünüz bu pozisyonda' dedim. 'Hocam o görüntü değil, başka bir görüntü var. Biz sana göstereceğiz' dediler. Görüntü geldi. Tabii orada izlediğiniz ekran da küçük. Ben görüntüye bakıyorum 'Siz burada teması görüyor musunuz?' diyorum. 'Hocam burada vuruyor' diyor. 'Hücum oyuncusu burada topa vuruyor. Savunma oyuncusunun savurduğu ayak da hücum oyuncusunun ayağına geliyor' diyor. 'Tamam' diyorum. 'Siz görüyor musunuz?' 'Evet'. 'Eminsiniz değil mi?' diyorum. 'Evet' diyorlar. 'Görüyorsanız o zaman tamam ,penaltıyı veriyorum' dedim. 'Tamam, hocam' dediler. Verdik penaltıyı. Bana gösterilen görüntü yayına gelmiyor. İşin tuhaf tarafı ne biliyor musunuz? O yayına yansımayan görüntü... Gözlemciler maç biter bitmez hemen gider yayıncı kuruluştan hemen görüntüyü alır, sahada hakemle 10-15 dakika hakemle toplantı yapar. Orada da kritik pozisyonları değerlendirir sonra gider raporunu yazar. Gözlemci geldi konuştuk falan, 'Serkancığım, verdiğin karar doğru. Ancak şöyle doğru, sana gösterilen görüntüyü yayına vermemişler. Sana gösterilen görüntüde sen haklısın' dedi. 'Bak' dedi 'ben telefona aldım ama yayına vermemişler. Ben yönetmenden görüntüyü zor aldım. Vermek istemedi. Bu görüntüyü verirsek başımız yanar' demişler. Bana anlatılanı söylüyorum. Ben telefonla konuştum ettim, yayıncı kuruluştan zorla aldım bana başımız yanar dediler' dedi. Bana telefondan açtı görüntüyü. Hakem arkadaşlarla soyunma odasındayız. 'Evet hocam bu görüntü gösterildi bana' dedim. 'Tamam hocam haklısın' dedi. Ama dışarısı kaynıyor.



Ama VAR'daki kendilerini kurtarmak için muhtemelen ikili ilişkilerini kullanarak kamuoyuna, basına bu şekilde ilettikleri için... Gözlemciyi aradım 'Bana şu görüntüyü atar mısınız hakemliğim bitecek. En azından insanlara derdimi anlatabileyim' dedim. 'Atamam Serkancığım, benim de başım yanar' dediler. Bu konuyla ilgili daha sonra benim hakemliğim bitti.’