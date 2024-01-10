Fenerbahçe'den Galatasaray'a olay gönderme. Skorbordda bir anda bakın ne oldu

Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Konyaspor ile karşılaştı.
Sarı-lacivertliler, mücadeleyi 7-1 gibi farklı bir skorla kazanmayı başardı.
Mücadelenin gollerini 11' (P), 32' ve 40'ta Edin Dzeko, 42'de Mert Müldür, 44'te Szymanski, 63'te Batshuayi ve 83'te Uğurcan Yazgılı (kendi kalesine) attı.
Konyaspor'un tek golü 90. dakikada Guilherme'den geldi.
Karşılaşma sonrasında skorbordda yaşanan bir olay, çok konuşuldu.
GALATASARAY GÖNDERMESİ!
Fenerbahçe'den Galatasaray'a bomba bir gönderme yapıldı.
7-1'lik Fenerbahçe-Konyaspor skorbord tabelasında, kısa süreliğine Konyaspor'un logosu kaldırıldı ve Galatasaray logosu koyuldu.
O anlar, sosyal medyanın gündemine oturdu.
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