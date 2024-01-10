İsmail Kartal'dan duygu dolu konuşma: 'Fenerbahçe'nin evladıyım' diyerek başladı tek tek anlattı

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Selahattin Ekrekli
İsmail Kartal'dan duygu dolu konuşma: 'Fenerbahçe'nin evladıyım' diyerek başladı tek tek anlattı
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 7-1'lik galibiyetin ardından duygularını yayıncı kuruluş ve basın toplantısında dile getirdi.

Süper Lig'in 16. hafta maçında konuk ettiği Konyaspor'u 7-1 gibi farklı bir skorla mağlup eden Fenerbahçe'de, en az futbolcular kadar alkışlanan bir isim daha vardı, o da teknik direktör İsmail Kartal. Maç içinde tribünlerin yoğun sevgisine gözleri dolu dolu el sallayarak karşılık veren Kartal, karşılaşmanın ardından duygu dolu bir konuşma yaptı.
Kartal, "7-1'lik galibiyet hepimizi çok mutlu etti. Kendimize yakışır oyunla farklı galibiyet elde ettik. Taraftarlarımıza desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum" dedi.
İsmail Kartal, kendisine gösterilen sevgi için de "Ben Fenerbahçe'nin evladıyım. Oyunculuk günlerimden beri tüm benliğimle, geceden gündüze çalışarak kendimi Fenerbahçe'ye adadım. Her geldiğim dönemde daha iyisini yaparak Fenerbahçe'ye nasıl daha fazla faydalı olurum, bunun gayretindeyim. Ekibimle verdiğimiz mücadelenin karşılığını alınca mutlu oluyorum. Tribünlerin, benim gibi camianın evladına verdiği saygı, sevgi, teveccüh beni mutlu ve motive ediyor. Nasıl daha fazlasını yaparım ve Fenerbahçeliler'i nasıl daha çok mutlu ederim diye gece gündüz çalışıyorum. Allah'ın izniyle şampiyonluk ipini göğüsleyeceğiz." sözlerini sarf etti.
Bonucci ve yeni transferler konusunda da İsmail Kartal şu ifadeleri kullandı: "Hem ekonomik hem kariyer ve tecrübe anlamında Bonucci'nin daha faydalı olacağını düşünerek ona 'evet' dedik. Burada Cengiz ya da İrfan isimler önemli değil. Çubukluyu giyen her oyuncu değerli. 3 günde bir maç yapıyoruz. Oyuncuları maç maç değerlendiriyoruz. Rotasyonla yolumuza devam ediyoruz. Transfer konusunda mevkii olarak konuşmayalım ama arayışlarımız sürüyor."
Karşılaşma sonunda taraftarlar İsmail Kartal'a sevgi gösterilerinde bulundu. Tecrübeli hoca tribünleri tek tek dolaştı.

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