Çavuşoğlu'ndan Fenerbahçe maçı isyanı: Türk futbolu abluka altında

Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti'nin 'Alanya Değerleri' söyleşisine Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, ilçe gazetecileri ile cemiyet yönetimi ve Küresel Gazeteciler Konseyi Başkanı Mehmet Ali Dim katıldı.

Gazetecilerle bir araya gelen Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Alanyaspor ve lig hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Anadolu kulüplerinin ekonomik anlamda sıkıntıları olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Geldiğimiz noktada yayın gelirleri çok düştü. Yayın gelirleri bu kulübün bütçesinin, bütün kulüpler için öyle, bizim üçte birini karşılıyor. Kalan kısmını da sponsorlarla karşılamaya çalışıyoruz kişisel çabalarımızla. Yabancı futbolcuların olduğu yerde zaten oyuncuların maaşını dövizle ödüyoruz. Türkiye'de zaten yabancı futbolcu sayısı bence bir kaos. Çok fazla. Haddinden fazla yabancı futbolcu sayısı var. Federasyonun bunu düşünmesi lazım. Önceki federasyonda bir karar aldılar, bunu kademeli olarak düşürmeye kalktılar. Yeni federasyon da baskılara dayanamadı, yine aynı seviyede kaldı. Türkiye'de zaten futbolu 4 büyükler yönetiyor. Onlar ne derse o oluyor. Hep kaos yaratma içerisine giriyorlar. O maç kaybettiğinde başka bir şey söylüyor. Diğeri maç kaybettiğinde başka bir şey söylüyor. Sürekli Türk futbolu da Türk hakemleri de baskı altında" diye konuştu.

"TWEETLER ATILIYOR"

Pazar akşamı oynadıkları Fenerbahçe maçını da değerlendiren Çavuşoğlu, "Akşam da bunun örneğini gördük zaten. 21. dakikada maçın kaderiyle resmen oynandı. İkinci penaltı, penaltı falan değil. Ben böyle bir penaltı görmedim. O da uyduruldu zaten. 21. dakikada yüzde yüz kırmızı karttı. Tweet'ler atılıyor, hakem elini arka cebine götürüyor, kulağını elliyor sonra sarı kart çıkarıyor. Biz sahada gördüğümüzü söylüyoruz. Benim gördüğümü tüm Türkiye gördü. VAR'ın başındaki arkadaşların da çağırması lazım. Bunu 5 yaşındaki çocuğa da sorsan kırmızı kart der. Net bir şekilde belli. Baskı, yaygara, kaos, yani Türk futbolu abluka altında. Bu şekilde Anadolu kulüplerinin yaşama şansı yok. Kırmızı kart olayında neden VAR'a gitmiyorsun? Elini kırmızı kart için arka cebine attıktan sonra neden vazgeçtin? Gerçekten artık Türk futbolunu falan bu şartlar altında yönetmek istemiyoruz. Türk futbolu iyiye gitmiyor, kötüye gidiyor. Bunun sonucu da bizim gibi kulüplere endeksli oluyor. Maalesef bu şartlar altında da gerçekten Türk futbolunda yöneticilik yapmak da zor, Türk futbolu içerisinde bulunma konusunda da insanlar isteksiz hale geliyor. Akşamki maçta da bunları yaşadık" şeklinde konuştu.

KULÜPLER BİRLİĞİ ÇIKIŞI

Türkiye Süper Lig Profesyonel Futbol Kulüpleri Vakfı'nı da eleştiren Çavuşoğlu, şöyle dedi:

"Kulüpler Birliği'nin öncelikle birlik olması lazım. Adı 'Kulüpler Birliği' ama birlik beraberlik yok. Ben Kulüpler Birliği toplantılarına gitmiyorum. Bundan önceki başkan döneminde de gitmiyordum, şimdiki başkan döneminde de gitmiyorum. Gitmememin de sebepleri var. Onlar da kendileri çok iyi bilirler bunu. Kulüpler Birliği başkanı dediğin insan kulüp başkanlarının hepsini toparlar. Göksel Gümüşdağ'da bütün kulüp başkanları toplantılara katılıyordu. Sonra Mehmet Sepil başkan oldu, benim de başkan yardımcısı olduğum dönemde, Mecnun Otyakmaz başkanım ile birlikte yine tüm kulüp başkanları geliyordu. Son iki dönemin başkanı kulüp başkanlarını bir araya toparlayamadılar. Maalesef böyle durum. Şu anda Kulüpler Birliği WhatsApp grubunda olmayan başkanlar var."

FENERBAHÇE'YE GÖNDERME

Fenerbahçe maçının ardından Fenerbahçe Genel Sekteri Burak Çağlan Kızılhan'ın maç sonunda hakemi eleştiren açıklamalarını değerlendiren Çavuşoğlu, "Bu bir algı ve baskıdır. Akşamki hakemin kimin lehine maç yönettiğini herkes gördü. Başkalarının koltukları sallandığında bir şeyler yapacaklar, tabii ki bir yerlere saldıracaklar" dedi.