Fenerbahçe'den sürpriz İsmail Kartal kararı. Feridun Niğdelioğlu açıkladı

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu beşinci maçında Danimarka ekibi Nordsjaelland'a deplasmanda 6-1 mağlup olan Fenerbahçe, tarihindeki en ağır yenilgilerinden birini aldı.

Gazeteci Feridun Niğdelioğlu, İsmail Kartal’la ilgili flaş bir iddiada bulundu.

Niğdelioğlu, “Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın teknik ekibine takviye gündemde. Yönetim Kartal’ın yanına bir yardımcı hoca getirmek istiyor” dedi.

BASIN TOPLANTISI GÜNDEM OLMUŞTU

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın, Nordsjaelland karşısında alınan 6-1'lik yenilgi sonrası düzenlediği basın toplantısının süresi Danimarka basınında eleştiri konusu oldu.

Karşılaşma sonrası düzenlediği basın toplantısı 1 dakikadan az süren ve soru almayan sarı lacivertli takımın teknik direktörü İsmail Kartal'ın bu tutumu ise Danimarka basınında gündem oldu.