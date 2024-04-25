Fenerbahçeli Danabaş'tan kupa müjdesi

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yer alan Fenerbahçe Basketbol Müzesi'nde konuşan Kemal Danabaş, FIBA Süper Kupası, Kadınlar Türkiye Kupası, FIBA Avrupa Ligi ve ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi şampiyonluklarını değerlendirdi.

Yoğun ve yorucu sezon geçirdiklerini ancak alınan kupaların bu yorgunluğa değdiğini söyleyen Danabaş, uzun bir yolu geride bıraktıklarını belirtti.

Fenerbahçe'nin dünyanın en büyük spor kulübü olduğunun altını çizen Kemal Danabaş, "Türk sporunun 117 yıllık ulu çınarı Fenerbahçe'nin kadın basketbol şubesi olarak, Fenerbahçe Alagöz Kadın Basketbol Takımı olarak yorucu, uzun, inişli, çıkışlı bir yolculuk yaptık. Tabii inişli, çıkışlı derken 57 maçta 55 galibiyet aldı bu takım. İnişi biraz az oldu ama arkada hep bir hikayesi vardı. Sahada göründüğü kadar kolay değildi. Camiamıza layık olmaya çalıştık. Bizi bu yolculukta destekleyen başta başkanımız, yönetimimiz, camiamız, kulübümüz ve sponsorlarımıza teşekkür ediyorum. Her maçta yanımızda olan büyük Fenerbahçe taraftarına çok teşekkür ediyorum. Hocamızı, genel menajerimizi, personelimizi, birbirinden karakterli sporcularımızı tebrik ediyorum. Bu kupaları onlar müzemize getirdi. İnşallah bu kupalar, gelecekteki kupaların habercisi olur." ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki sezon planlamalarına şimdiden başladıklarının altını çizen Danabaş, "Taraftarlarımıza sadece şunu söyleyebilirim, önümüzdeki sezon için tüm çalışmalar yapılıyor. Biz oluruz ya da olmayız ama yeni zaferler getirecek, gurur duyacakları bir şube bırakacağız." açıklamasını yaptı.

Sarı-lacivertli taraftarların desteğine dikkati çeken Danabaş, şöyle devam etti:

"Kadın basketbolunun özel bir taraftarı var. Uzun yıllardır kadın basketbolunu takip ediyorum, 3 senedir de bu şubeden sorumlu yönetici olarak görev yapıyorum. Her maçta olan bir profil var. İçeride ve dışarıda her maça geliyorlar. Onlar da ayrı bir teşekkürü hak ediyor. Fenerbahçe olarak kadın ve erkek basketbolda, bu branşın lokomotifiyiz. Erkek takımımız da önemli maçlara hazırlanıyor. İnşallah onlar da Türkiye Ligi'ni ve THY Avrupa Ligi'ni kazanacaklar. Yürekten inanıyorum ve başarılar diliyorum."