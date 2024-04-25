Arda Güler için resmi açıklama geldi

Kaynak: AA
Arda Güler için resmi açıklama geldi
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, yarın deplasmanda Real Sociedad'a karşı oynayacakları lig maçında Arda Güler'e süre vermeyi düşündüğünü söyledi.

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, düzenlediği basın toplantısında, Arda Güler ile ilgili gelen bir soruya "İyi durumda. Uzun zamandır hazır durumda ama fırsat bulamadı. Oynadığımız maçlar çok çekişmeliydi. Arda maçta süre almaya layık. Yarın oynayabilir." dedi.

La Liga'da en yakın rakipleri Barcelona'nın 11 puan önünde olmalarına rağmen matematiksel olarak garantilenmeden kendilerini şampiyon olarak hissetmemeleri gerektiğini vurgulayan Ancelotti, "Garanti edene kadar mücadele etmek gerekir. Takımın dinamiği, oyuncuların çalışmaları çok iyi. Bunun devam etmesi için tek yol mücadeleye devam edip, en iyisini sahada vermek." şeklinde konuştu.

Bu sezon La Liga'da yedeklerden girdiği 5 maçta toplamda sadece 31 dakika süre alan Arda Güler, son 5 maçtır (İkisi Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City maçları) Ancelotti'nin tercihleri arasına girmedi.

Diğer yandan İtalyan teknik adam, futbolcularından Bellingham'ın dün gece mide sorunu yaşadığını, Rodrygo'nun da grip olduğunu ancak yarına hazır olmalarını beklediğini kaydederek, Mendy'nin ise Madrid'de kalarak hazırlıklarına devam edeceğini ifade etti.

Ancelotti, Barcelona'da bir sezon daha kalma kararı alan Xavi Hernandez için de "Bence doğru bir karar." yorumunu yaptı.

La Liga'da yarın başlayacak 33. hafta maçları öncesine Real Madrid 81 puanla lider, gelecek sezon Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Real Sociedad ise 51 puanla 6. sırada bulunuyor.

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