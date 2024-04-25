'Fenerbahçe'den intikam zamanı'

Recep Çınar

İşte Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz’ın değerlendirmeleri:

"Fenerbahçe maçında deplasman tribünü bilet fiyatları maksimum ne kadar olabilecekse o kadar yapacağız. bin TL’nin üzerinde olacak. Yüzde 30 artış olacak. Sivasspor maçı sonrası Fenerbahçe’den oynayacağımız maçta rahat oynarsak, Fenerbahçe’den intikamımızı almak istiyoruz."

"Fokusumuz belli, bir sonraki sezona dair kafamda hiç bir şey yok. Hocayla devam edip etmeyeceğimizi bilmiyoruz. "

"Hoca protestolardan nasibini almamak adına kulübeden çıkmamış, bunu doğru bulmuyorum."

"Bulduğum her parayı takıma bir maaş daha yatırıyorum transfer yasağının daha zamanı var."

"Konyaspor’un güzellikleri istikrarla oluyor, bu şartlarda istikrarı sağlamak çok zor. Konyaspor’un hedef koyabilmesi için 3-4 senesi var. Görünen tablo bu."

"Boateng diye bir oyuncumuz var o oynayacaksa Nzonzi’nin oynamaması gerekiyor. Fakat Nzonzi yeni hocanın elinde ikinci yarının en faydalı oyuncusundan biri haline geldi. Hocanın birinden fedakarlık yapması gerekiyor. İhtiyacı olduğunda değerlendirecektir."

"Sportif direktörlük kavramı Anadolu’nun her yerinde tartışılıyor. Ali Çamdalı ve Ali Turan bu takım için kendi memleketinin takımlarıyla bile sorun yaşadılar. Transferlerdeki tüm süreç bana ait."

"Şuanda Göztepe şirketleşme yönünde önemli bir adım attı. Bana göre; Konyaspor şirketleşmeli ama yabancılara satılmamalı. Buna Konyalı abilerimizin talip olması lazım. Şunda Konyaspor'un şirketleşmesi zor. "

"Ben kulüp başkanı olarak Ali Çamdalı’ya güveniyorum, kulübün parasını çalmaz, kimseye yedirmez. Ali futbolculuk zamanında benim ilk tartışma yaşadığım oyuncudur. Ali Çamdalı’yı yerden yere vuruyoruz; Skubic’i zirveye taşıyoruz."

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Başkan Korkmaz, Soner’e sahip çıktı!

Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, Nalçacılılar TV'de bir çok konuda taraftarın sorularını cevapladı. Son oynanan Alanyaspor maçında taraftarın tepki gösterdiği Soner Dikmen’e sahip çıkan Korkmaz, birilerini hep günah keçisi yaptıklarını söyledi. Başkan Korkmaz, "Birilerini hemen günah keçisi yapıyoruz. Ağzınızla kuş tutsanız yaranamazsınız. Soner çıkarken armasını öptü, sonra özür diledi, önünüzde eğiliyorum dedi. Soner’in mezarını kazıp yedek kulübesinin önüne mi gömelim?" dedi.