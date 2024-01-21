Kafa topuna çıkan futbolcu boynunun üzerine düştü ve hastaneye kaldırıldı

Kaynak: İHA
Kafa topuna çıkan futbolcu boynunun üzerine düştü ve hastaneye kaldırıldı
Alaca Belediye Gençlikspor-Kargı Serispor maçında Alaca Belediye oyuncusu Bünyamin Yılmaz, kafa topuna çıktığı esnada boynunun üzerine düşerek yaralandı.

1. Amatör Lig’in 9. haftasında Alaca Belediye Gençlikspor, evinde Kargı Serispor'u ağırladı.

Alaca İlçe Sahası’nda oynanan maçın son bölümlerinde ikili mücadelede kafa topuna yükselen Alaca Belediye Gençlikspor futbolcusu Bünyamin Yılmaz dengesini kaybetti ve boynunun üzerine düştü.

Pozisyon sonrası yaralanan ve saha içerisinde ilk müdahalesi yapılan futbolcu, ambulansla Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Alaca Belediye Gençlikspor, Kargı Serispor’u 5-1 yendi.

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