Sumudica'ya büyük protesto. Gazeteciler basın toplantısını terk etti

Süper Lig'in 21. hafta maçında Sivasspor ve Gaziantep FK mücadele etti.

Karşılaşma 2-2 berabere sonuçlandı.

Sivasspor'un gollerini 8. ve 15. dakikada penaltılardan R. Manaj atarken, Gaziantep FK 29'da Draguş ve 41'de Djiloboji'nin golleriyle yanıt verdi.

Karşılaşma sonrası Gaziantep FK teknik direktörü Marius Sumudica ile basın mensupları arasında olay çıktı.

BASIN MENSUPLARI TOPLANTIYI TERK ETTİ

Marius Sumudica'nın yaptığı hareket sonrası bazı basın mensupları, teknik adamın toplantısını terk etti.

Bir basın mensubuysa Sumudica'ya maç sırasında ve sonrasında yaptıklarının yanlış olduğunu belirterek tepki gösterdi.