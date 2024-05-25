Fenerbahçeli yıldız emekli oldu. Resmen açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçeli yıldız emekli oldu. Resmen açıkladı

Ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye transfer olan Leonardo Bonucci futbola veda etme kararı aldığını duyurdu.

Fenerbahçe’nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı İtalyan savunma oyuncusu Leonardo Bonucci, futbol kariyerini sonlandırdığını duyurdu. Kısa süre önce Fenerbahçe forması giymeye başlayan Bonucci, İstanbulspor ile yapılacak maçın ardından yeşil sahalara veda edecek.

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Fenerbahçe Kulübü, resmi internet sitesinden yaptığı duyuruda, “Devre arası transfer döneminde takımımıza katılan Bonucci, aktif futbolculuk kariyerini sonlandırıyor. İstanbulspor maçı öncesinde Can Bartu Tesislerimizde gerçekleştirilen son antrenmanda, teknik direktörümüz İsmail Kartal ve oyuncularımızla bir araya gelen Bonucci’ye, takım arkadaşlarının imzalarını taşıyan özel bir Fenerbahçe forması takdim edildi” ifadelerini kullandı.

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37 yaşındaki deneyimli oyuncu Bonucci ise, “Fenerbahçe gibi büyük bir ailenin parçası olmak benim için büyük bir onurdu. Hem saha içinde hem de saha dışında elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Yarınki maç bizim için son mücadele olacak. Kariyerimi bir zaferle noktalamak istiyorum ve şampiyonluk için bir fırsatımız var. Destekleri için herkese minnettarım” dedi.

Takım adına duygusal bir veda konuşması yapan Mert Hakan Yandaş, “Leonardo Bonucci, liderlik vasıflarını her zaman sergiledi. Saha içinde ve dışında takımın bir parçası olarak kattığı değer için kendisine teşekkür ediyoruz. Fenerbahçe taraftarları olarak onun gibi bir yıldızla çalışma fırsatı bulduğumuz için şanslıyız” şeklinde konuştu.

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