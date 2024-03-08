Fenerbahçeli yıldız hayran bıraktı. Sadece 1384 dakikada küllerinden doğdu

Bu sezon şu ana dek Fenerbahçe formasıyla 33 karşılaşmaya çıkan ve 19 gol, 3 asist üreten Michy Batshuayi, bunu yalnızca 1394 dakikada gerçekleştirdi...

Saint-Gilloise karşısında ilk 11 başladığı maçta ailesi ile sevenlerini tribünde ağırlayan Batsman, ağları havalandırıp takımının kilidi açmasını sağladı.

EN SON 2015-2016'DA BAŞARDI

Kariyerindeki iki sezonda 2013-2014 ve 2015-2016'da attığı goller ve yaptığı asistlerle fark yaratan Batshuayi, şimdi Fenerbahçe formasıyla daha önünde uzun haftalar bulunan sezonda kendi gol rekorunu kırmaya yaklaştı.

2015-2016'da Marsilya forması giyerken 50 maça çıkan Belçikalı forvet, 23 gol ve 10 asist kaydetmişti. Ancak bunu tam 4150 dakikada gerçekleştirebilmişti. Bunun da öncesinde 2013-2014 sezonunda Standard Liege forması giyerken 49 karşılaşmada görev yapan Batshuayi, 23 gol ve 8 asist üretmişti. Batsman, bu başarıyı da 3764 dakika oyunda kalarak göstermişti.

ŞİMDİ KÜLLERİNDEN DOĞDU!

Fenerbahçe ile geçen sezon güzel anılar biriktirdikten sonra İsmail Kartal yönetiminde büyük bir yükselişe geçen Batshuayi'nin sık sık antrenmanlar sonrası özel çalışmalar yaptığı, kendini her daim hazır tuttuğu biliniyor. Teknik heyetin sözünden dışarı çıkmayan Batshuayi, bu sayede 1394 dakika gibi bir süreçte kariyer gol rekoruna 4 gole kadar yaklaşmayı bildi.

ARKADAŞLARI ARASINDA ÇOK SEVİLİYOR

Sempatik karakteri ve cana yakın duruşuyla takım arkadaşları arasında da çok sevilen Batshuayi, özellikle Dzeko gibi bir lider ve deneyimden sürekli olarak faydalanıyor. Kariyerinde daha önce Belçika, Fransa, Almanya ve İngiltere gibi deneyimler olan Michy Batshuayi'nin, şu anda 30 yaşında olduğu için kariyerinin olgunluk dönemine dair yeni planları olduğu da biliniyor. Ancak Belçikalı oyuncu yakın çevresine şu anda tek amacının Fenerbahçe ile şampiyonluklar kazanmak olduğunu söylüyor.