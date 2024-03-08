Rizespor'un sevinci kursağında kaldı. Kerem Demirbay golleri art arda attı

Selahattin Ekrekli
Rizespor'un sevinci kursağında kaldı. Kerem Demirbay golleri art arda attı
Sahasında Rizespor'u ağırlayan Galatasaray'da Kerem Demirbay şov yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatsaray sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor.

RAMS Park'ta devam eden ilk yarıda goller ardı ardına geliyor. Konuk ekip Rizespor'da Hojer 38. dakikada attığı gol ile farkı 1'e indirdi.

Karadeniz ekibi attığı golün mutluluğunu yaşayamadan Galatasaray'dan cevap geldi.

40. dakikada kanattan içeri giren Zaha'nın dışarıya çıkardığı topta şutunu çeken Kerem Demirbay farkı tekrar ikiye çıkardı.

45. dakikada bu sefer Icardi'nin dışarıya çıkardığı topta gelişine vuran Kerem Demirbay farkı 3'e çıkardı.

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