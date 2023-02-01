Arda Güler için dünya devleri sıraya girdi. İngilizler gözcü gönderdi

Manchester City, Fenerbahçe’nin ligde oynadığı Kasımpaşa ve Türkiye Kupası’nda oynadığı Rizespor maçlarına Arda Güler’i izlemek için temsilci gönderdi.

Fanatik'ten yapılan habere göre, Arda Güler’i izleyen Manchester City gözlemcisi genç oyuncu için övgü dolu sözlerde bulundu.

Arda Güler ile ilgili hazırlanan raporun İngiltere'ye gönderilmesinin ardından Manchester City'nin rapor doğrultusunda ilerleyen zamanlarda Fenerbahçe'nin kapısını çalmasına kesin gözüyle bakılıyor. Raporda, Arda Güler’in süperstar olma potansiyeli taşıdığı belirtildi. Oyuncunun henüz 17 yaşında olmasına rağmen sahada kendisine güvenli bir şekilde yer aldığı ve sorumluluk üstlenmekten kaçınmadığı vurgulandı.

Ayrıca Arda’nın oyunu okuma ve hızlı düşünme konusundaki başarısı ile yüksek teknik kapasitesine dikkat çekilerek, “Gelişime son derece açık bir oyuncu” denildi. Manchester City’li gözlemci, 17 yaşındaki futbolcunun fiziksel olarak güçlenmesi ve oyun içinde temposunun artması gerektiğini de belirtti.

Arda Güler’i Fransa’nın PSG takımın da izlediği belirtildi. 17 yaşındaki oyuncu için PSG’nin çok istekli olması, pazarlığın kızışmasını sağlayabilir.