Galatasaray taraftarı bir anda başladı. Fenerbahçe'nin kulakları çınladı!

Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Antalyaspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti.

Sarı-Kırmızılı ekibin gollerini atan Kerem Aktürkoğlu bir de penaltı kaçırdı. Antalyaspor'un tek sayısı ise Sander Van de Streek'ten geldi.

Bitiş düdüğünün ardından Rams Park'ta büyük coşku başladı.

Stat hoparlörlerinden Mustafa Sandal'ın, "Beni ağlatma" şarkısı başladı, Sarı-Kırmızılı taraftarların hedefinde Fenerbahçe vardı.

Tüm stat aynı anda "Beni ağlatma" yerine "Fener ağlama" tezahüratı yaptı.

Daha sonra kaptan Muslera önderliğinde toplanan futbolcular, bütün stat ile birlikte galibiyetin keyfini çıkardı.