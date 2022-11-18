Enner Valencia Dünya Kupası'ndaki favorilerini açıkladı

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Enner Valencia, Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası öncesi açıklamalarda bulundu. Ekvadorlu yıldız, Dünya Kupası'nın favori ülkelerini belirledi.

''KAZANMAK İÇİN ÇALIŞMALIYIZ''

Turnuvanın açılış karşılaşmasında Katar ile oynayacakları maç için konuşan 33 yaşındaki golcü oyuncu, "Ev sahibinin açılış maçında ilk kez kaybetmesini umuyoruz. İlk maç çok önemli. Kazanmak için çalışmalıyız, eğer kazanamazsak, kaybetmemeliyiz. Çok konsantre olmalıyız" dedi.

''TAKIMIMIZ DAHA GENÇ''

Enner Valencia, "Takımımız, 2014 Dünya Kupası'ndaki takımdan daha genç. Daha fazla deneyime sahip olan futbolcuları nasıl dinleyeceklerini iyi biliyorlar. Bu çok önemli. Daha çok kendine güvenen bir takım oluşturuyoruz" ifadelerini kullandı.

''UMARIM HEDEFLERE ULAŞABİLİRİZ''

Sürekli Katar ile oynayacakları karşılaşmayı düşündüğünü belirten Ekvadorlu oyuncu, "Umarım takım, ülkemiz için en iyi Dünya Kupası performansını sergileyebilir ve kendimiz için belirlediğimiz hedeflere ulaşabiliriz" değerlendirmesini yaptı.

İŞTE VALENCIA'NIN FAVORİLERİ

Valencia, Dünya Kupası için favorisi sorulduğunda ise kazanan takımın Arjantin, Brezilya ve Fransa'dan biri olabileceğini söyledi.