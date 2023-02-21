Fenerbahçe’nin rakibi belli oldu

Zenit Genel Müdürü Alexander Medvedev, Rus basınına yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin en güçlü kulüplerinden biri olan Fenerbahçe ile hazırlık maçı yapacağız. 23 Mart'ta oynanması konusunda anlaşmaya vardık." dedi.

"ORTAK BİR FİKİR"

Medvedev ayrıca, "Bu ortak bir fikirdi. Fenerbahçe, maçtaki tüm gelirlerin depremzedelere bağışlanması için bize bir öneride bulundu ve biz de bunu destekledik. Deprem olmadan önce de zaten Fenerbahçe ile bir dostluk maçı yapma kararı almıştık." ifadelerini kullandı.