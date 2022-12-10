Dünya Brezilya'yı durduran Livakovic'i konuşuyor

Dün geceki Brezilya maçında 120 dakikada 11 inanılmaz kurtarış yaparken, Neymar'a dört kez, Lucas Paqueta'ya iki kez ve Vinicius ve Antony'ye de birer kez gol izni vermedi.



Penaltı atışlarında da iki penaltı kurtaran Livakoviç, Hırvatistan'ın Japonya'yı elediği maçta da 3 penaltıya engel olmuştu.

27 yaşında Dinamo Zagrep'te oynayan Livakoviç, basketbol kökenli bir kaleci.