Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Fenerbahçe Medicana Erkek ve Kadın Voleybol Takımları'nın, CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri çekilen kurayla belirlendi.

Fenerbahçe Medicana Kadın ve Erkek Voleybol Takımlarının CEV Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri belli oldu.

2024-25 sezonu Avrupa kupaları kura çekimi Lüksemburg’da gerçekleştirildi.

Vodafone Sultanlar Ligi’nin son şampiyonu Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, kuraya 1. torbadan katıldı. AXA Sigorta Efeler Ligi’ni geçtiğimiz sezon ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı ise kuraya 3. torbadan dahil oldu.

Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi’nde D Grubu’nda Neptunes Nantes (Fransa), Vasas Obuda Budapest (Macaristan) ve OK Herceg Novi (Karadağ) - Grot Budowlani Lodz (Polonya) galibiyle eşleşti.

Erkek Voleybol Takımı ise B Grubu’nda Vero Volley Monza (İtalya), Helios Grizzlys Giesen (Almanya) ve ön eleme turundan gelecek bir takımla mücadele edecek.

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