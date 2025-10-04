Fenerbahçe'nin Samsunspor kamp kadrosu belli oldu! Tam 5 eksik

Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında Samsunspor ile yarın deplasmanda karşılaşacak. Sarı-lacivertlilerin bu maç için kamp kadrosu belli oldu.



Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda sakatlıkları devam eden İrfan Can Eğribayat, Rodrigo Becao, Jhon Duran ve Mert Hakan Yandaş yer almadı.



Kanarya'da sakat futbolcular dışında kadroya dahil edilmeyen tek isim Bartuğ Elmaz oldu.

İşte Fenerbahçe'nin kamp kadrosu;

