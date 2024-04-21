Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı kadrosu belli oldu. Olympiakos sonrası 4 eksik

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Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı kadrosu belli oldu. Olympiakos sonrası 4 eksik
Sivasspor deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı.

Trendyol Süper Lig’in 33. Haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.

22 Nisan Pazartesi saat 20.00’de Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda başlayacak mücadele için bugün Sivas’a hareketlenecek olan Fenerbahçe’nin kamp kadrosu belli oldu.

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal sakatlıkları devam eden Leonardo Bonucci, Serdar Aziz, Miha Zajc ve Jayden Oosterwolde’yi kadroya almadı.

Olympiakos maçı sırasında sakatlanan Becao ise kadroda kendine yer buldu.

Fenerbahçe’nin kamp kadrosu şu şekilde:

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