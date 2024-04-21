Erol Bulut çılgına döndü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Erol Bulut çılgına döndü
Cardiff Kulübü, teknik direktör Erol Bulut'un İngiltere Championship'te Southampton'a attıkları son dakika golü sonrası verdiği tepkiyi paylaştı.

İngiltere Championship'in 44. haftasında Cardiff, sahasında Southampton'u ağırladı.

Ev sahibi ekip mücadeleyi 2-1 kazandı ve play-off kotasında olan Southampton'a çelme taktı.

Cardiff'e galibiyeti getiren golleri 68'de Famara Diedhiou ile 90+6'da Cian Ashford atarken, konuk ekibin tek golü 12'de Joseph Aribo'dan geldi.

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EROL BULUT'UN SEVİNCİ GÜNDEM OLDU
Teknik direktör Erol Bulut'un Diedhiou'nun son dakikada attığı gol sonrası yaşadığı büyük sevinç sosyal medyada gündem oldu.

Cardiff Kulübü, Erol Bulut'un o anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

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