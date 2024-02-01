Jesus Messi'yi transfer ediyor. Ronaldo'ya rakip olacak

Rahime Sezgin
Jesus Messi'yi transfer ediyor. Ronaldo'ya rakip olacak
Sakatlığı nedeniyle Inter Miami maçında forma giyemeyecek olan Ronaldo'nun Al-Hilal maçı öncesi sakatlığını atlatması halinde Lionel Messi 1 maçlığına Al-Hilal forması giyecek.

Riyad Kupası’nda bugün Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo’nun takımları Inter Miami ve Al-Nassr karşı karşıya gelecek

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İki futbol efsanesini buluşturmak için düzenlenen turnuvada sakatlığı bulunan Ronaldo’nun forma giymesi beklenmiyor.

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Futbolseverleri hayal kırıklığına uğratan bu gelişme sonrası bomba bir ihtimal ortaya çıktı.

Ronaldo, Al-Nassr’ın Al Hilal ile oynayacağı final maçında sahaya çıkarsa, Messi de 1 maçlığına Al-Hilal forması giyecek.

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Al-Hilal’in hocalığını, geçen sezon Fenerbahçe’yi çalıştıran Jorge Jesus üstleniyor

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