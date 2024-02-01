Jesus Messi'yi transfer ediyor. Ronaldo'ya rakip olacak

Riyad Kupası’nda bugün Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo’nun takımları Inter Miami ve Al-Nassr karşı karşıya gelecek
İki futbol efsanesini buluşturmak için düzenlenen turnuvada sakatlığı bulunan Ronaldo’nun forma giymesi beklenmiyor.
Futbolseverleri hayal kırıklığına uğratan bu gelişme sonrası bomba bir ihtimal ortaya çıktı.
Ronaldo, Al-Nassr’ın Al Hilal ile oynayacağı final maçında sahaya çıkarsa, Messi de 1 maçlığına Al-Hilal forması giyecek.
Al-Hilal’in hocalığını, geçen sezon Fenerbahçe’yi çalıştıran Jorge Jesus üstleniyor
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