Anadolu Efes'te baştrenör adayları belli oldu. İşte o isimler

Reyhan Altay Aşan
Anadolu Efes'te baştrenör adayları belli oldu. İşte o isimler
Erdem Can ile yollarını ayıran Anadolu Efes adayları belirledi.

Koç Erdem Can ile alınan istikrarsız sonuçların ardından yolları ayıran Anadolu Efes, 3 ismi radarına aldı...

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Fenerbahçe Beko'yla yollarını ayıran ve yerine Sarunas Jasikevicius göreve getirilen Dimitris Itoudis, Anadolu Efes'in koç sıralamasındaki ilk isim... Ancak burada yönetim, Erdem Can'ın de Fenerbahçe menşeili olması sonrası yaşanan süreci bir kez daha Dimitris Itoudis ile yaşamayı istemiyor.

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Koltuğun diğer adayı son olarak Virtus Bologna'yı çalıştıran Sergio Scariolo olarak işaret ediliyor. Geçmişte Anadolu Efes camiasına büyük emekler veren ve şimdilerde Darüşşafaka'yı çalıştıran Yakup Sekizkök ise bir diğer aday...

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Anadolu Efes yönetimin en kısa sürede gerekli temasları kurarak yeni koçunu belirleyeceği öğrenildi.

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