Mike Tyson yıllar sonra ringe çıkıyor. 57 yaşındaki efsane 30 yaş küçük Jake Paul ile dövüşecek

Ünlü dijital yayın platformu Netflix, efsane boksör Mike Tyson ve Jake Paul’un bir boks maçında karşı karşıya geleceğini açıkladı.

Son maçını 2020 yılında Roy Jones ile yapan Mike Tyson 57 yaşında olmasına rağmen harika kondisyonuyla göz doldurdu.

Efsane boksör, geçtiğimiz günlerde ringden paylaştığı video ile rakibine gözdağı verdi.

Jake Paul ise yaptığı açıklamada, ‘’21. yüzyılın en büyük dövüşü.. Demir Mike'ı uyutmanın zamanı geldi.’’ Dedi.

TÜM ZAMANLARIN EN ASİ BOKSÖRÜ

1985-2005 yılları arasında dövüşmüş olan eski bir Mike Tyson. 1987’den 1990’a kadar, dünyanın tek ağır sıklet şampiyonu olarak hüküm sürdü; WBA, WBC ve IBF ödüllerini aynı anda alan ve bunları art arda birleştiren tek boksör oldu. Boks tarihinde tüm zamanların en asi oyuncusu olarak tanınmaktadır.

JAKE PAUL KİMDİR

Boks kariyerine 2018’de Deji Olatunji’yi amatör bir boks maçında yenerek başlayan Jake Paul 2020’de profesyonel bir boksör olarak ilk dövüşünü ilk rauntta TKO’ya YouTuber AnEsonGib’i yenerek yaptı.

Daha sonrasında eski basketbolcu Nate Robinson ve eski MMA dövüşçüleri Ben Askren , Tyron Woodley (iki dövüş) ve Anderson Silva’ya karşı yaptığı diğer dövüşleri de kazanan Paul Şubat 2023’te İngiliz Tommy Fury’ye karşı ilk yenilgisini aldı.