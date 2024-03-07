Beşiktaş ezdi geçti finale göz kırptı

EuroCup Women'daki temsilcilerimizden Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı; yarı final ilk maçında İspanyol temsilcisi Spar Girona ile karşı karşıya geldi.
BJK Emlaket Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi Siyah-Beyazlı ekip 21 sayı farkla (81-60) kazanmayı başardı.
Maçın ilk çeyreğini 27-21, devreyi 41-35 ve 3. çeyreği de 56-53'lük skorlarla önde tamamlayan Beşiktaş maçtan 81-60 galip ayrıldı.
Bu sonuçla temsilcimiz Beşiktaş büyük avantaj yakalarken, karşılaşmanın rövanşı 14 Mart Perşembe günü saat 21.00'de Girona kentindeki Pavello Fontajau Salonu'nda yapılacak
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