Beşiktaş ezdi geçti finale göz kırptı

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş ezdi geçti finale göz kırptı
Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, Euro Cup Yarı Final ilk maçında İspanyol ekibi Spar Girona'yı 81-60 yendi.

EuroCup Women'daki temsilcilerimizden Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı; yarı final ilk maçında İspanyol temsilcisi Spar Girona ile karşı karşıya geldi.

BJK Emlaket Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi Siyah-Beyazlı ekip 21 sayı farkla (81-60) kazanmayı başardı.

Maçın ilk çeyreğini 27-21, devreyi 41-35 ve 3. çeyreği de 56-53'lük skorlarla önde tamamlayan Beşiktaş maçtan 81-60 galip ayrıldı.

Bu sonuçla temsilcimiz Beşiktaş büyük avantaj yakalarken, karşılaşmanın rövanşı 14 Mart Perşembe günü saat 21.00'de Girona kentindeki Pavello Fontajau Salonu'nda yapılacak

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