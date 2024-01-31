Batuhan Karadeniz için hapis istemi. Fenomen eski sevgilisi Aleyna Eroğlu'nu darp etmişti

Sosyal medya ünlüsü Aleyna Eroğlu, futbolcu eski sevgilisi Batuhan Karadeniz’in kendisine şiddet uyguladığını iddia ederek dava açtı.

Karadeniz, Eroğlu’na otel odasında saldırdığı için hakkında iddianame hazırlandı. Karadeniz, tehdit ve yaralama suçlarından 4,5 yıl hapis cezası istemiyle yargılanacak.

İddianamede, ayrılmış olan çiftin borç meselesi yüzünden önce telefonda sonra yüz yüze kavga ettikleri ve saldırı olayının gerçekleştiği ifade edildi.

Davacı olan Eroğlu, ifadesinde Karadeniz ile yaklaşık 1 ay önce ayrıldıklarını söyleyerek "Ona sevgiliyken toplam 300 bin TL para verdim. Sonra paramı geri almak istedim ama ulaşamadım." Eroğlu’nun iddianamedeki sözleri şunlar: “21 Mart’ta 04.00’te Batuhan sosyal medyada canlı yayın yaptı. Ben de paramı almak için bulunduğu otele gittim’’ dedi.

Eroğlu, yaşadığı şiddeti ‘Kapıyı çaldım, açtı. Açtığı gibi tokatladı, boğazımı bastırdı. Kapıyı kapatırken sağ kolunu kapıya sıkıştırdı’ diyerek parasını alamadığını anlattı

Şikâyet üzerine savcılık soruşturma başlattı. İddianamede, eski sevgili olan tarafların borç meselesi yüzünden önce telefonda sonra yüz yüze kavga ettikleri ve saldırı olayının gerçekleştiği ifade edildi. ”Batuhan Karadeniz’in farklı tarihlerde WhatsApp’tan küfür ederek “Kahpe, o…” gibi sözler kullandığı belirtildi. Küfür içeren tehdit mesajları da iddianamede yer aldı.