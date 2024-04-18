Fenerbahçe'yi Olimpiakos karşısında bekleyen tek tehlikeyi açıkladı

Fatih SABOVİÇ - ÖZEL ANALİZ

Olympiakos deplasmanında geçen hafta oynanan maç tabiri caizse, “Şaka gibi”ydi. Temsilcimiz Fenerbahçe güle oynaya, iyi bir skorla dönebileceği bir karşılaşmada bariz görünen hatalara dair adım alınmaması sonrası 3-0 geriye düştü. Peki sarı lacivertliler, neleri daha iyi yapabilirdi ve rövanşta hangi yönlerini geliştirmeli?

VUR AMA DİNLE!

Klasikleşmiş bir tabirdir, “Vur ama dinle!” tabiri… İsmail Hoca’nın ilk maçta Zajc ve Krunic’le başlama durumu yeni dönüş yapan İsmail ile Fred’in tam hazır olmamasından kaynaklanıyordu muhtemelen...

Buna anlayış gösterilebilir ancak en ileri uçta 4 kişi ile pres yapan bir rakibe karşı takım boyunun geriye çekilmemesi ve orta alan ile kanatların geriden oyun kurma yardımına baskıdan ötürü gelememesi anlaşılamaz. Tüm bunlara dair anlık reaksiyonların -oyundaki kadro içindeki hamleler- hoca ve ekibi tarafından verilmemesi ise maalesef sezon başından beri alıştığımız bir tablo oldu.

RAKİP ANALİZİNDE EKSİK KALINMIŞ…

Olympiakos’ta teknik direktör Jose Luis Mendilibar’ın analiz ekibinin iyi iş çıkardığını söylemekte fayda var. Hem oyun içi aksiyonlarda yeniden şekil alma hem de başlangıç kadrosu ve yapısı olarak takdir edilesi bir görüntü çizdiler.

Eldeki malzemelerden en iyisini yansıtmaya çabalayan Mendilibar, Chiquinho gibi ayağa iyi top yapabilen bir ismi orta saha -ve yer yer ön libero- olarak konumlandırıp takımının ileriye doğru akışını kuvvetlendirmişti.

GERİYE DESTEK GEREK

Rövanşta mutlaka Osayi ve Ferdi daha efektif kullanılırken, rakibin ön alan baskısındaki oranına göre diğer oyunculardan da geriye destek gerekli… Tadic, İrfan Can Kahveci ve Fred ile İsmail’in de gerek kanatlar gerekse ortadan arkadaşlarına katkı sunması elzem...

Olympiakos yaratıcı ve fizikli oyuncularıyla ön alan baskısını iyi yaptı. Ancak Oosterwolde sakatlanıp yerine Ferdi girdikten sonra bile -iyi top süren bir ismin oyuna girmesi dahi yeterli oldu- Kanarya soldan Ferdi’yle top çıkarıp rahat nefesler aldı.

SKOR 4-0 OLSA NE OLACAKTI?

Keza İsmail Yüksek ile Fred’in oyuna girişi için ikinci devre başı -skor henüz 2-0 iken- idealdi. İsmail Hoca’yı yine ‘anlıyorum’ diyeyim; Krunic ile Zajc’ı direkt neşterleyip kaybetmek istemedi belki... Zaten Krunic’in Karagümrük maçında da ‘aylak aylak’ ortalıkta dolaşmasından sorunlu mental süreci ortada… Zajc ise sözleşmeyi alıp tatil moduna nasıl girdi ve nasıl çıkacak; bunu düşünmek gerekiyor.

Yine de buralara açılan parantezlerden öte Olympiakos ikinci yarı başında -Fred ve İsmail girene dek- skoru 4-0 yapsa ne olacaktı peki?

İSMAİL VE FRED HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ

Fenerbahçe Fred ile İsmail Yüksek’in girişi sonrası Olympiakos’un ayarlarını bozdu. Rakip bir türlü hücumda ritim tutturamadı ve skor avantajına da sığınarak geri çekildi.

İşte Kadıköy’de kilit nokta, “Fenerbahçe’nin başlangıçtan itibaren Fred’li ve İsmail Yüksek’li olması” olacak bana göre… Merkez ve orta sahanın tüm bölümlerinde genel bir hakimiyet kurulamadıktan sonra Olympiakos bile size karşı çok üst düzey bir takım gibi oynayabilir… Tıpkı ilk maçta olduğu gibi…

TEK TEHLİKE: FORTOUNIS BU KEZ PODENCE’LE BERABER!

İlk maçta kart cezalısı olan ve forma giyemeyen Podence, bu maçta Olympiakos adına dönüyor. Başarılı sol kanat çok yönlü ve ciddi anlamda hücum tehdidi oluşturabilen bir oyuncu…

Fenerbahçe’yi ilk karşılaşmada yaptığı hamlelerle hücumda tek başına sürklase eden Fourtounis gibi teknik ve hızlı bir ismin yanına Podence’in eklenecek olması temsilcimizin en büyük dezavantajı gibi gözüküyor. Podence ile eşleşecek olan Osayi’nin durumu, stoperlerimizin yeri geldiğinde kademeye girmesi ve orta alandaki oyuncuların da bu bölgeye dönem dönem baskı uygulaması mutlaka gerekli diye düşünüyorum. Podence ile Fourtounis’in half-space’leri değerlendirme ihtimalinin önüne geçilmeli.

DURAN TOPLAR VE SAVUNMA MERKEZİ

Takımla özel olarak taktik toplantısı yapan İsmail Hoca da duran top organizasyonlarında savunmaya dikkat etmek, hücumda da bu fırsatları yaratıcı kullanmak adına oyuncularını uyardı.

Ayrıca ilk maçta da zayıf olan ve baskı/stres altında hata yapabilen Olympiakos savunma hattına dikkat çekildi. İletişim ve koordinasyon sorunları yaşayan rakibe karşı Osayi ile Ferdi’nin Tadic-İrfan ikilisine destek olarak hücum eden oyuncu sayısını artırması gerekliliğinin altı da çizildi.

“MENTAL OLARAK DAHA GÜÇLÜYÜZ”

Kadıköy’de taraftar desteğini de arkasına alacak olan Fenerbahçe, mental olarak da kalite ve fizik olarak da Olympiakos’tan daha üstün olduğunu ilk maçta gösterdi. Nitekim sarı lacivertli ekibin liderleri ile teknik heyet de, “Mental olarak onlardan daha güçlü olunduğu” noktasında fikir birliğine vardı. Şimdi geriye; UEFA Konferans Ligi Yarı Finali’ne erişmek için 90 dakikalık bir dilim kaldı. Avrupa’daki tek temsilcimiz Fenerbahçe’ye başarılar…