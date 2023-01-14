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  • Fenomen Dilan Polat'a eşinin gönderdiği dolarlarla süslü çiçek tepki topladı.

Fenomen Dilan Polat'a eşinin gönderdiği dolarlarla süslü çiçek tepki topladı.

Sosyal medya hesabından sık sık eşinin yaptığı gösterişli sürprizleri paylaşan fenomen Dilan Polat, son olarak dolarlardan yapılmış çiçek ve pırlantasını paylaştı.

Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi - 17:47
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Fenomen Dilan Polat eşinin gönderdiği dolarlarla süslenmiş çiçek videosunu paylaşınca tepki yağmuruna tutuldu.

Fenomen Dilan Polat'a eşinin gönderdiği dolarlarla süslü çiçek tepki topladı.
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Birçok güzellik merkezi bulunan sosyal medya fenomeni Dilan Polat, eşinin kendisine yaptığı pahalı jestlerle sık sık adından söz ettiriyor.

Daha önce eşinin kendisine aldığı lüks arabaları, açtığı mücevher mağazasını ve evi güllerle donattığı birçok video paylaşan Polat, son olarak hediye gelen dolardan ve pırlantadan oluşan hediyesini paylaştı.

"GÖRGÜSÜZLÜK"

Instagram'da 4,3 milyon takipçisi bulunan Dilan Polat'a eşinden onlarda 100 dolar, kırmızı gül ve pırlatan oluşan hediye geldi. O anları Instagram hesabından yayınlayan Polat, "Paşa kocam" notunu düştü. Fenomenin videosu kısa sürede sosyal medyada gündem olurken tepkiler de beraberinde geldi. Birçok kullanıcı, Polat'ın paylaşımına "Bu yaptığın görgüsüzlük" ve "Profilinizi görgüsüzler olarak değiştirin" yorumu yapıldı.

Dilan Polat'a aralık ayında da eşinden dolar ve eurodan oluşan çiçek şeklinde bir hediye gelmişti.

İŞTE DİLAN POLAT İÇİN YAPILAN YORUMLAR

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