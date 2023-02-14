Dilan Polat depremden sonra lüks villasını bakın ne yaptı

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen ve Türkiye'yi sarsan depremlerin ardından afet bölgesine giden fenomen Dilan Polat Taha Duymaz hakkındaki yorumlarıyla dikkat çekmişti.

Dilan Polat son olark sosyal medyadaki hikaye paylaşımında, "Ben Taha'nın vefat ettiğini düşünüyorum daha fazla da konuşmak istemiyorum. Sadece düşüncemi gizlemek istemiyorum ben böyle düşünüyorum" diyerek dikkat çekmişti.

Lüks yaşantısıyla sık sık tepki çeken fenomen bir villasını depremzedelere açtı. Elinde bir villası olduğunu söyleyen Dilan Polat daha sonra bu villayı bir aileye verdi.

Polat paylaşımında "Villayı vereceğimiz aileyi bulduk SMA hastası yavrum evsiz kalmışlar ulaştım babasına aldıracağım onları için rahat en azından" dedi.

